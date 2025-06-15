نادي سطاولي يتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة

توج نادي سطاوالي، أمس السبت، بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة 2024-2025، بعد فوزه في الدور النهائي على حساب نصر حسين داي.

وواجه نادي سطاوالي، فريق نصر حسين داي، ضمن اياب الدور النهائي، بالقاعة البيضوية، وأين انتهت هذه المواجهة لصالح نادي سطاوالي بنتيجة (70-59).

وكان نادي سطاوالي، قد فاز على نصر حسين داي، في لقاء الذهاب من هذا الدور النهائي، بنتيجة (69-67).

ومن المقرر أن ينشط فريق سطاوالي، أيضا، نهائي كأس الجزائر لكرة السلة، والذي سيجمعه بفريق اتحاد العاصمة.