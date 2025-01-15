نادي سيراميكا كليوباترا يعلن ضم قندوسي بشكل نهائي

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا المصري، عن ضمه خدمات الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، بعقد نهائي.

وكشفت تقارير مصرية، اليوم الأربعاء، عن توقيع قندوسي، عقدا جديدا، يربطه بنادي سيراميكا كليوباترا، لمدة ثلاث سنوات.

وفي هذا الخصوص، صرّح المشرف على كرة القدم في نادي سيراميكا، معتز البطاوي، في تصريح لموقع “Filgoal”: “أتممنا التعاقد مع قندوسي من الأهلي بشكل نهائي”.

كما أضاف معنز البطاوي: “قندوسي وقّع على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع سيراميكا، وتم توثيق العقد في اتحاد الكرة”.