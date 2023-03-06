نادي شارلوروا يتغنى بمراوغات لاعبه زرقان
بقلم فيصل زيان بوزيان
تغنى نادي شارلوروا البلجيكي، بالإمكانيات العالية التي يتمتع بها لاعبه الدولي الجزائري، أدم زرقان.
ونشر الحساب الرسمي للنادي البلجيكي، فيديو طريف عبر تويتر، يوضح فيه مراوغات لاعب الخضر زرقان لخصومه في الملعب.
وعلق عليها الحساب الرسمي لنادي شارلوروا:”هيا وقف أدم!”، مضيفا على الفيديو لقطات مضحكة، بعد فشل اللاعبين في إقتطاع الكرة من زرقان.
Oh 𝗮𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝗲 𝗰̧𝗮, Adem ! #RCSC #Ademagicien #Indécent pic.twitter.com/RxkA1D4zsq
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) March 6, 2023
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