نادي شارلوروا يتغنى بمراوغات لاعبه زرقان

تغنى نادي شارلوروا البلجيكي، بالإمكانيات العالية التي يتمتع بها لاعبه الدولي الجزائري، أدم زرقان.

ونشر الحساب الرسمي للنادي البلجيكي، فيديو طريف عبر تويتر، يوضح فيه مراوغات لاعب الخضر زرقان لخصومه في الملعب.

وعلق عليها الحساب الرسمي لنادي شارلوروا:”هيا وقف أدم!”، مضيفا على الفيديو لقطات مضحكة، بعد فشل اللاعبين في إقتطاع الكرة من زرقان.