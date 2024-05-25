نادي ضمك يعلن إستدعاء زغبة لتربص الخضر

أعلن نادي ضمك السعودي، أمس الجمعة، عن استدعاء حارسه الدولي الجزائري، لتربص المنتخب الوطني الذي سينطلق مطلع شهر جوان المقبل.

والذي ستتخلله مواجهتي غينيا و أوغندا 06 و10 جوان في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

يجدر الإشارة، سبق للحارس زغبة أن تواجد في التربص الأول للناخب الوطني بيتكوفيتش، خلال شهر مارس الماضي، وخاض مواجهة جنوب إفريقيا كأساسي، فيما غاب عن مواجهة بوليفيا.