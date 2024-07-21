نادي فاينرود يقدم لاعبه الجزائري حاج موسى على طريقة النجوم الكبار

قامت إدارة نادي فاينرود روتدام الهولندي، اليوم الأحد، بتقديم لاعبها الجديد، الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، بصفة رسمية.

واختارت إدارة نادي فاينرود، طريقة حديثة في تقديم مستقدمها الجديد، حاج موسى، حيث تم نقل اللاعب بطائرة الهيليكوبتر إلى ملعب الفريق.

ونزل الدولي الجزائري في وسط ميدان الفريق، أين ألقى التحية على أنصار ناديه الجديد، في أجواء حماسية كبيرة، على طريقة النجوم الكبار.