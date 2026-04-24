نادي فوتبول أقبو يتوج بكأس الجزائر فئة إناث أقل من 17 سنة

تُوّج نادي فوتبول أقبو بلقب كأس الجزائر 2026 لفئة أقل من 17 سنة (إناث)، عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب نادي جمعية الجزائر الوسطى، في أجواء احتفالية مميزة عكست التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم النسوية في الجزائر.

وشهد اللقاء مستوى فنياً جيداً من كلا الفريقين، حيث نجحت لاعبات فوتبول أقبو في فرض سيطرتهن وتحقيق الانتصار المستحق، ليُتوجن بمجهودات موسم كامل من العمل والانضباط.

وعقب هذا الإنجاز، تقدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتهانيه للنادي المتوج، مشيداً بالعمل القاعدي الكبير الذي يقوم به، خاصة في مجال تطوير الأصناف الصغرى وتشجيع ممارسة كرة القدم النسوية، مؤكداً مواصلة دعمه لهذه الفئة التي تُعد ركيزة أساسية لمستقبل الكرة الجزائرية.

ويُعد هذا التتويج دفعة معنوية قوية لنادي فوتبول أقبو لمواصلة التألق، وترسيخ مكانته كأحد الأندية الرائدة في تكوين المواهب الشابة على مستوى كرة القدم النسوية في الجزائر.