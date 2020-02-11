ADS

نادي قضاة الجزائر يستنكر إستدعاء أحد أعضائه من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل

الوطني
  • -
  • 0
نادي قضاة الجزائر يستنكر إستدعاء أحد أعضائه من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل
بقلم النهار أونلاين

إستنكر أعضاء نادي قضاة الجزائر، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة العدل والمتمثلة في إستدعاء أحد أعضائه.

وعبر النادي، في بيان له، عن إستنكاره الشديد بإستدعاء المفتشية العامة لوزارة العدل، لوكيل جمهورية مساعد بمحكمة سيدي أمحمد، بلهادي محمد، مساء يوم أمس الإثنين.

وأفاد النادي أن زميلهم لم يقترف أي ذنب ولا جرم، إلا بسبب مرافقته التاريخية والمميزة لصالح الحق العام التي إلتمس من خلالها البراءة لعدد من الموقوفين في قضية شغلت الرأي العام.

وإعتبر النادي أن ماقامت به المفتشية العامة لوزارة العدل يهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772263

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com