نادي قطر يشكر بلعمري ويعلن فسخ عقده
بقلم كريم تيغرمت
أعلنت إدارة نادي قطر القطري، اليوم الأحد، عن انهاء مشوار مدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري، مع الفريق.
ونشر مسؤولي النادي القطري، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن فسخ تعاقده مع بلعمري بالتراضي.
كما حرصت إدارة القطري، عبر تغريدتها على توجيه الشكر لمدافع الخضر، على كل ما قدمه للفريق متمنين له التوفيق.
وأرفق نادي قطر القري، تغريدته هذه بصورة لجمال بلعمري، بقميص الفريق، تحمل عبارة “شكرا بلعمري”.
يـعـيشـك اخـويـا .. شـكـراً لك بلعمري مُـتـمـنـيـن لـك كـل الـتـوفـيـق🙏💛🖤#الملك_القطراوي pic.twitter.com/7VaprjuQ0Y
— Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) April 17, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/uZXzi