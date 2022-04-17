نادي قطر يشكر بلعمري ويعلن فسخ عقده

أعلنت إدارة نادي قطر القطري، اليوم الأحد، عن انهاء مشوار مدافعه الدولي الجزائري جمال بلعمري، مع الفريق.

ونشر مسؤولي النادي القطري، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن فسخ تعاقده مع بلعمري بالتراضي.

كما حرصت إدارة القطري، عبر تغريدتها على توجيه الشكر لمدافع الخضر، على كل ما قدمه للفريق متمنين له التوفيق.

وأرفق نادي قطر القري، تغريدته هذه بصورة لجمال بلعمري، بقميص الفريق، تحمل عبارة “شكرا بلعمري”.