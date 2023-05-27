نادي كان يمدد عقد حارسه الجزائري ماندريا

أعلنت إدارة نادي كان، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، عن تمديد عقد حارسها الدولي الجزائر أنتوني ماندريا.

ونشرت إدارة النادي الفرنسي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، خبر تمديد عقد ماندريا إلى غاية 2027.

كما جاء الإعلان عن هذا الخبر، بطريقة فريدة من نوعها، حيث تم تقديم قميص جديد لماندريا يحمل رقم 2027، عقب تعادلهم الأخير أمام سان تيتيان.

وياتي قرار مسؤولي نادي كان، بتمديد عقد حارسهم الجزائري، نظير المستوى الكبير الذي بصم عليه مع الفريق هذا الموسم.

يذكر أن أنطوني ماندريا، كان مرتبطا بعقد مع ناديه كان إلى غاية 2024، قبل أن يتم تمديده إلى 2027.