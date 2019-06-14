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نادي ليل الفرنسي يرغب في التعاقد مع لاعب نادي بارادو هشام بوداوي

الرياضة
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نادي ليل الفرنسي يرغب في التعاقد مع لاعب نادي بارادو هشام بوداوي
بقلم وافي مهاجري

دخلت غدارة نادي ليل الفرنسي السباق لخطف متوسط ميدان نادي بارادو هشام بوداوي للتنافس مع مختلف الاندية الفرنسية التي ترغب بالظفر من خدمات الدولي الجزائري.


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