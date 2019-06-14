نادي ليل الفرنسي يرغب في التعاقد مع لاعب نادي بارادو هشام بوداوي
دخلت غدارة نادي ليل الفرنسي السباق لخطف متوسط ميدان نادي بارادو هشام بوداوي للتنافس مع مختلف الاندية الفرنسية التي ترغب بالظفر من خدمات الدولي الجزائري.
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قالت النائب البرلمانية طواهري فوزية انها أودعت شكوى ضد مجموعة من المحامين في الشلف لدى نقابة المحامين.
وطالبت طواهري من المحامين الذين اتهموها عبر مواقع التواصل…
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