نادي ليل يعلن رسميا عودة بن طالب إلى الميادين

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، عودة متوسط الميدان الدولي الجزائري، نبيل طالب، إلى المنافسات الرسمية.

وذلك بعدما تعافى اللاعب من الأزمة الصحية التي لحقت به، منذ شهر جوان الفارط بعد تعرضه لتوقف قلبي-تنفسي.

ونشر نادي ليل بياناً عبر موقعه الرسمي، يؤكد فيه عودة لاعبه الجزائري إلى المنافسات الرسمية. وذلك بعد اجتماع اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من أجل تقييم تطورات الحالة الصحية للاعب نبيل بن طالب، واتخاذ قرار بشأن مستقبله الشخصي والرياضي.

وأوضح بيان نادي ليل، أنه بناءً على الفحوص والنتائج الطبية الأخيرة، أصدرت اللجنة قرارًا إيجابيًا. ومنحت بن طالب الضوء الأخضر لاستئناف ممارسة كرة القدم في المنافسات الرسمية.

وسيندمج بن طالب، غدا الخميس، في التدريبات الجماعية لناديه مع إمكانية عودته إلى المنافسة قريبًا.

وعبّر النادي، ممثلا بإدارته، طاقمه الفني، ولاعبوه، عن سعادتهم بعودة الدولي الجزائري إلى الميادين.