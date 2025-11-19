نادي ليل يهنئ ماندي وبن طالب

هنأت إدارة نادي ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، لاعبيّها الدولييّن الجزائرييّن عيسى ماندي، ونبيل بن طالب.

ونشرت إدارة نادي ليل، صور لاعبيها المتأهلين رفقة منتخبات بلادهم لنهائيات كأس العالم، بما فيهم الثنائي الجزائري ماندي، وبن طالب.

كما شملت هذه التهنئة، التي قدمها النادي الفرنسي، باقي لاعبي الفرق من الدول الأخرى، على غرار البلجيكيين، نثان نغوي، وتوماس مونيار، المغربي حمزة اغمان، بالإضافة للبرازيلي ألخاندرو.

وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي نادي ليل الفرنسي، لتثمن انجاز لاعبيها الدوليين، وتبدي تشجيعها لهم، لمواصلة تألقهم.