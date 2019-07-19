نادي ماتز يهنئ أوكيدجيا بهذه المناسبة ويدعمه في نهائي “الكان”

أبدى نادي ماتز الفرنسي، دعمه لحارسه، الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجيا، بمناسبة نهائي “كان 2019″، الذي سيجمع المنتخب الجزائري، بنظيره السنغالي.
ونشر نادي ماتز، تغريدة عبر حسابة الخاص على “تويتر”، كشف من خلالها عن تزامن نهائي “الكان”، مع مناسبة خاصة بالنسبة لحارسه الجزائري ألكسندر أوكيدجيا.
وجاء في تغريدة نادي ماتز: “اليوم، هو يوم خاص بالنسبة لألكسندر أوكيدجيا، الذي سيلعب اليوم، نهائي كان 2019، في عيد ميلاده الـ31”.
وعبرت إدارة نادي ماتز، في الأخير، عن تمنياتها بالتوفيق، لحارسها الجزائري ألكسندر أوكيدجيا، في نهائي “الكان”، الذي سيجمع اليوم الجمعة، المنتخب الجزائري، بمنتخب السنغال.
🎂 Aujourd'hui est un jour particulier pour @Oukidjaalex. Le gardien messin dispute la finale de la #CAN2019 le jour de ses 31 ans ! Joyeux anniversaire Alexandre et bonne chance pour ce soir 💪🎁 pic.twitter.com/k23lc7YrJl
— FC Metz ☨ (@FCMetz) July 19, 2019
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