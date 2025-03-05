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الرياضة

نادي ماريبور يهنئ نجمه الجزائري هلال سوداني

بقلم كريم تيغرمت
نادي ماريبور يهنئ نجمه الجزائري هلال سوداني
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حظي الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، اليوم الأربعاء، بالتهاني من إدارة ناديه مارسبور السلوفيني

وهنأت إدارة ماريبور، عبر الصفحة الرسمية للفريق على منصة “X”، هلال سوداني، بمناسبة بلوغه 200 هدف في مسيرته مع الأندية.

وكتب مسؤولي النادي السلوفيني: “8 محطات، و200 هدف، لقد جاء إلينا وفي رصيده 176، وأضاف 24 باللون البنفسجي.. انجاز جديد في مسيرته مع النادي”.

بذكر أن العربي هلال سوداني، ساهم أمس الثلاثاء، في تأهل فريقه ماربيور، لربع نهائي كأس سلوفينيا، بتسجيله هدف، في فوزهم بثنائية نظيفة على حساب نادي ألوميني.

رابط دائم : https://nhar.tv/GEgF5
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