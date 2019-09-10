نادي “مالاغا” يزف بشرى سارة لـ “بن خماسة”

تمكن الدولي الجزائري، محمد بن خماسة، من الحصول على البطاقة الدولية، وهي ماتجعله جاهزا للمشاركة مع فريقه الجديد مالاغا الإسباني.

وكانت البطاقة الدولية تحول دون مشاركة لاعب إتحاد العاصمة السابق، من اللعب مع فريقه ضمن مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وأرسل الإتحاد الجزائري للعبة البطاقة الدولية للاعب حتى يتسنى لناديه تأهيله رسميًا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد نادي ميرانديس.

يذكر أن بن خماسة لم يلعب مع فريقه المباراة الأخيرة في الليغا 2، في داربي الأندلس أمام ألميريا، بسبب عدم تأهيليه.