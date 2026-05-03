نادي مستقبل الصباح وهران يتوّج بكأس الجزائر لـ “الفوتصال”

توّج نادي مستقبل الصباح وهران بكأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة (فوتصال)، عقب فوزه على شبيبة جامعة بنتيجة (5-2)، في المباراة النهائية التي جرت اليوم الأحد.

ودخل فريق مستقبل الصباح وهران اللقاء بعزيمة كبيرة من أجل حسم اللقب، وفرض سيطرته منذ الدقائق الأولى وتمكن من ترجمة أفضليته إلى أهداف، لينهي الشوط الأول متقدمًا بفارق مريح، ما منحه ثقة أكبر في بقية أطوار المواجهة.

في المقابل، حاولت شبيبة جامعة العودة في النتيجة، ونجحت في تسجيل هدفين، إلا أن خبرة لاعبي مستقبل الصباح وهران وتنظيمهم المحكم حالا دون أي “ريمونتادا”، إذ واصل الفريق ضغطه وأضاف أهدافًا أخرى حسمت اللقاء بنتيجة نهائية (5-2).

ويعدُّ هذا التتويج ثمرة العمل الكبير الذي قامت به إدارة النادي والطاقم الفني طوال الموسم، إذ نجح الفريق في تقديم مستويات ثابتة مكنته من بلوغ النهائي والتتويج باللقب في نهاية المطاف.

وبهذا الإنجاز، يؤكد مستقبل الصباح وهران مكانته ضمن أبرز الأندية في كرة القدم داخل القاعة بالجزائر.