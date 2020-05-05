نادي مغمور يعرض على محرز خوض فترة تجارب لمدة أسبوع !

عرض فريق غرونوبل الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية عرضا للاعب الدولي الجزائري رياض محرز من أجل خوض التجارب لمدة أسبوع.

ونشر النادي الفرنسي المغمور تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمنت عرضا غريبا للنجم الجزائري بخوض اختبار فني مع الفريق لفترة أسبوع، تمهيدا لضمه.

ومن المؤكد أن عرض غرونوبل يدخل في إطار المزحة، باعتبار أن إمكاناته المادية لا تسمح له حتى بالتفكير في التعاقد مع النجم الجزائري، كما أن الأخير يعتبر حاليا واحدا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتأتي خطوة النادي الفرنسي في سياق الرد على الطلب الذي تقدم به الممثل الكوميدي الفرنسي المنحدر من أصول جزائرية عادل بن الشريف لمحرز بحمل قميص نادي غرونوبل.