نادي ملڨا يهنئ مهدي لحسن

هنأ نادي ملڨا الإسباني، لاعبه الدولي الجزائري مهدي لحسن، بمناسبة عيد ميلاده الـ34، الموافق لـ15 مارس من كل سنة.

ونشر نادي ملڨا، صورة للدولي الجزائري السابق مهدي لحسن، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أرفقها بتعليق “عيد ميلاد سعيد”.

من جهتهم، تجاوب أنصار النادي الإسباني، بقوة مع هذه المناسبة، أين وجهوا بدورهم التهاني لمتوسط ميدان فريقهم.

يذكر أن مهدي لحسن، انضم لنادي ملڨا في الميركاتو الشتوي المنصرم، أين شارك لحد الآن في 6 مباريات مع الفريق.