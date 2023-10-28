نادي من “الليغ1” مهتم بخدمات تيطراوي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم السبت، عن دخول الدولي الجزائري ومتوسط ميدان أتلتيك بارادو، ياسين تيطراوي في مفكرة نادي ينشط في الدرجة الفرنسية الأولى.

وحسب مانشره الإعلامي البلجيكي Sacha Tavolieri عبر منصة X، فإن نادي مونبيليه مهتم بخدمات تيطراوي.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي الفرنسي، قامت بمحادثات مع نظيرتها بنادي بارادو، ويتفاوض الطرفان على نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وللإشارة، سبق لمتوسط ميدان بارادو تيطراوي أن دخل في مفكرة نادي دينامو زغرب في الميركاتو الصيفي، لكن فشلت الصفقة بسبب عجز النادي الكرواتي ماديا.