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نادي موسكرون البلجيكي يجهز عرضا للتعاقد مع “زكريا نعيجي” مهاجم بارادو

الرياضة
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نادي موسكرون البلجيكي يجهز عرضا للتعاقد مع “زكريا نعيجي” مهاجم بارادو
بقلم وافي مهاجري

أعلن نادي موسكرون البلجيكي عن تجهيز عرض للتعاقد مع المهاجم الجزائري لنادي بارادو زكرياء نعيجي خلال الميركاتو الشتوي القادم وبهذا من طلب من مدرب الفريق، الذي طلب من إدارته حسم صفقة اللاعب .


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