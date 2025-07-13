نادي مولودية الجزائر يتوج بالبطولة الوطنية للكاراتي دو

توّج نادي مولودية الجزائر، أمس السبت، بلقب البطولة الوطنية للكاراتي دو (كوميتي- كاتا)، بصنف أكابر، فردي، وحسب الفرق.

وجاء تتويج نادي مولودية الجزائر، بالبطولة الوطنية، بعد حصده 23 ميدالية، منها 11 ذهبية، في ختام المنافسة.

وعرفت هذه البطولة الوطنية، حسب الإذاعة الوطنية، تتويج كل عناصر المنتخب الوطني (رجال، وسيدات) باللقب، ومنهم من حافظ عليه، مع بروز وجوه جديدة.

من جهة أخرى ووفق ذات المصدر، سُجل خلال المسابقة الوطنية، غياب ابطال جزائريين، مثل أنيس حلاسة، نعيم رويشي، واسامة زايد.

يذكر أن منافسات (كوميتي، وكاتا) فردي، وجماعي، استقطبت 1024 مصارعا، من 54 رابطة ولائية، موزعين حسب تقسيم الاتحادية إلى سبع رابطات جهوية وولائية.