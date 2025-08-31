نادي موناكو يكرّم روح الفقيد الدولي الجزائري عبد الله ليجيون

قررت إدارة نادي موناكو الفرنسي، تكريم روح لاعبها الأسبق، وفقيد كرة القدم الجزائرية، عبد الله مجادي ليجيون.

ونشرت إدارة نادي موناكو، بياناً، عبرالحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، أعلنت من خلاله بأن مباراتها لأمسية اليوم الأحد، ستشهد وقفة تكريمية لروح الفقيد عبد الله ليجيون.

كما أوضح مسؤولو النادي الفرنسي، بأنه سيتم التصفيق لمدة دقيقة، قبل انطلاق مباراة اليوم التي ستجمعهم بنادي ستراسبورغ، مع ارتداء لاعبي وأطقم نادي موناكو، شارة سوداء.

يذكر أن الدولي الجزائري عبد الله مجادي ليجيون، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، سبق له حمل ألوان نادي موناكو، وتوّج معه بلقب كأس فرنسا لسنة 1982.