نادي نابولي يطالب بتأجيل كأس إفريقيا حفاظا على سلامة اللاعبين

طالب المدير التنفيذي لنادي نابولي الإيطالي كريستيانو جيونتولي بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة حفاظا على سلامة اللاعبين بعد تفشي فيروس كورونا.

وأدلى المدبر التنفيذي لنادى نابولى بتصريحات لشبكة “DAZN” الإيطالية، تحدث فيها إحتمال تأجيل كأس أمم أفريقيا قائلا:

“من الواضح، لدينا أربعة لاعبين يجب أن يشاركوا، لكننا نريد أن يتم ذلك من أجل صحة وسلامة الجميع، بطبيعة الحال، إذا لم تنطلق البطولة، سنكون سعداء بذلك”.