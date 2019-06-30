نادي نيس يدخل الصراع على خدمات براهيمي

دخل الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ضمن اهتمامات نادي نيس الفرنسي، الساعي لتدعيم صفوفه تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وكشفت الصحافة الفرنسية، خليت الاستقدامات لنادي نيس، إقترحت إسم براهيمي، على المدرب باتريك فييرا، الذي أبدى موافقته على هذا المقترح.

وسيكون على إدارة نادي نيس الفرنسي، دفع 4 ملايين أورو، كمنحة إمضاء لبراهيمي، في حال إصرارهم على خدماته، حيب ما يطالب به وكلاء اللاعب

ويتواجد نجم الخضر، حرا من أي ارتباط، بعد إنتهاء عقده مع ناديه بورتو البرتغالي، نهاية الموسم المنصرم.

يذكر أن ياسين براهيمي (29 عام)، يتواجد محل اهتمام عديد الأندية الأوربية، الساعية للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.