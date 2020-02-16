نادي “نيم” يهدي الفوز لـ “فرحات”

أهدى نادي “نيم” الفرنسي الفوز أمام “أنجي” في الدوري الفرنسي للنجم الجزائري “زين الدين فرحات” الذي تعرض لإصابة خطيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي “نيم” عبر “التويتر”: “هذا الفوز لك يا زينو.. الفوز الرابع على التوالي”.

وحتى زملائه في الفريق أهدوه هذا الفوز بالأخص ياسين بن رحو الذي غرد قائلا: “هذه لك يا فرحات”.

هذا وتمكن نادي “نيم” من الفوز على “أنجي” بنتيجة 1-0.

C'est TER-MI-NÉ ! Les Crocos enchaînent une 4ème victoire de rang et passent 17ème au classement général ! Impossible n'est pas Nîmois ! Pour Zinou ❤ pic.twitter.com/gauqjtOmG7 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 15, 2020