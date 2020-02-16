نادي “نيم” يهدي الفوز لـ “فرحات”

الرياضة
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نادي “نيم” يهدي الفوز لـ “فرحات”
بقلم أمير بهلول

أهدى نادي “نيم” الفرنسي الفوز أمام “أنجي” في الدوري الفرنسي للنجم الجزائري “زين الدين فرحات” الذي تعرض لإصابة خطيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي “نيم” عبر “التويتر”: “هذا الفوز لك يا زينو.. الفوز الرابع على التوالي”.

وحتى زملائه في الفريق أهدوه هذا الفوز بالأخص ياسين بن رحو الذي غرد قائلا: “هذه لك يا فرحات”.

هذا وتمكن نادي “نيم” من الفوز على “أنجي” بنتيجة 1-0.


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