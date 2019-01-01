نادي هوفنهايم يضع “بلفوضيل” ضمن القائمة الأولية للّاعبين المسرحين

الرياضة
  • -
  • 0
نادي هوفنهايم يضع “بلفوضيل” ضمن القائمة الأولية للّاعبين المسرحين
بقلم النهار أونلاين

وضعت إدارة نادي هوفنهايم الألماني مهاجم الخضر إسحاق بلفوضيل في القائمة الأولية للاعبين المسرحين في الميركاتو الشتوي من أجل استقدام مهاجم غلطة سراي التركي .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com