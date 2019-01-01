نادي هوفنهايم يضع “بلفوضيل” ضمن القائمة الأولية للّاعبين المسرحين
وضعت إدارة نادي هوفنهايم الألماني مهاجم الخضر إسحاق بلفوضيل في القائمة الأولية للاعبين المسرحين في الميركاتو الشتوي من أجل استقدام مهاجم غلطة سراي التركي .
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