نادي واست هام يهنئ لاعبته الجزائرية ايناس بلومو

حضيت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات، ايناس بلومو، بتهنئة خاصة من إدارة ناديه واست هام الإنجليزي.

ونشرت إدارة نادي واست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة اللاعبة بلومو، بقميص المنتخب الوطني.

كما أرفق مسؤولي النادي الانجليزي هذه الصورة، بتعليق جاء فيه: “ثلاثة نقاط في الرصيد.. ايناس بلومو، رفقة الخضر، ياشرون مشوارهم في “الكان” بفوز بـ1-0 ضد بوتسوانا”.

وجاءت هذه الخرجة من نادي واست هام الإنجليزي، عقب فوز المنتخب الوطني للسيدات، أمس الأحد، بمباراته الاولى ضمن كأس أمم إفريقيا، بـ(1-0) ضد بوتسوانا.

Three points on the board 🇩🇿

Inès Belloumou and @Lesvertes_dz begin their #WAFCON2024 campaign with a 1-0 win over Botswana 👊 pic.twitter.com/hgkUuuFNTH

— West Ham United Women (@westhamwomen) July 6, 2025