نادي الاتحاد يعلن معاناة عوار من إصابة عضلية

كشفت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن معاناة لاعبها الدولي الجزائري حسام عوار من اصابة عضلية.

وفي بيان لها عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، كشف إدارة الاتحاد، بأن عوار، يعاني من اصابة في العضلة الضامة اليسرى.

كما أضاف مسؤولي النادي السعودي، بأن الدولي الجزائري، يخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي، لتجاوز اصابته.

ولم تكشف إدارة نادي الاتحاد السعودي، الفترة التي بتطلبها علاج حسام عوار، لاستعادة كامل لياقته البدنية.