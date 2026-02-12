نادي السويحلي الليبي يعلن فسخ عقده مع المدافع الجزائري بن زايد

أعلنت إدارة نادي السويحلي الرياضي الليبي، عن فسخ العقد الذي يربطها بالمدافع الجزائري موسى بن زايد.

ونشرت إدارة نادي السويحلي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، خبر فسخ عقد بن زايد.

كما حرص مسؤولي النادي الليبي، على توجيه الشكر للمدافع الجزائري، ومبدين تمنياتهم له بالتوفيق في باقي مشواره الرياضي.

يذكر أن موسى بن زايد، كانت قد انتقل من شبيبة القبائل، إلى نادي السويحلي الليبي، بعقد يمتد إلى غاية 2028، قبل أن يتم فسخه.