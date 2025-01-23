نادي القادسية يعلن ضمه مدافع اتحاد العاصمة حسين دهيري

أعلن نادي القادسية الكويتي، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع مدافع اتحاد العاصمة، حسين دهيري.

ونشرت إدارة نادي القادسية، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة دهيري، بقميص ناديه الجديد.

كما أوضحت إدارة اتحاد العاصمة من جهتها، عبر صفحتها الرسمية، بأن انتقال دهيري، إلى القادسية، تم على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

وعبرت إدارة اتحاد العاصمة عن شكرها للمدافع حسين دهيري، على ما قدمه هذا الموسم مع الفريق. متمنية له تجربة ناحجة مع القادسية الكويتي.