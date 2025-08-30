نادٍ ألماني يخطط لضم بوعناني

رشّحت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم السبت، لاعب “الخضر” بدر الدين بوعناني، لمغادرة نادي نيس، نحو الدوري الألماني.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي. أن نادي شتوتغارت الألماني. يرغب في التعاقد مع صاحب الـ 20 ربيعا.

مبرزا أن الفريق الألماني، قد يُقدم عرضا رسميا لنادي نيس. قبل ساعات فقط عن اختتام الميركاتو الصيفي. الذي سيُسدل عليه الستار. مساء الاثنين الفاتح سبتمبر الداخل. بداية من الساعة 20:00.

يُشار إلى أن صاحب الـ 20 ربيعا، والغائب عن تربص “الخضر” الخاص بشهر سبتمبر الداخل، لخيارات فنية. مرتبط بعقد مع نيس إلى 2029. وهو الذي خاض مع الفريق 37 مباراة في جميع المسابقات. سجل خلالها 5 أهداف مقابل 3 تمريرات حاسمة.