نادٍ إيطالي يريد خطف أوناس من نابولي

دخل الدولي الجزائري، آدم أوناس، حسابات نادي تورينو الإيطالي، يومين فقط بعد إفتتاح الميركاتو الشتوي في الدوريات الأوروبية الكبيرة.

وكشفت جريدة “توتو ميركاتو”، بأن إدارة “التورو” إستفسرت عن وضعية أوناس، وتفاجأت بالمطالب الضخمة لنظيرتها في نابولي.

وأكد ذات المصدر، بأن الرئيس أوريليو ديلاورنتيس يشترط 15 مليون أورو، مقابل بيع الأشهر الست المتبقية من عقد الجناح الطائر.

يذكر بأن محارب الصحراء، سيكون حرّا من أي إلتزام بداية من جوان القادم، وهو ما سيجعل من الإستفادة منه ماديا أمرا صعبا جدا.