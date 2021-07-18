نادٍ جديد يبدي رغبته في ضم أوناس

تواصل العديد من الأندية الإيطالية، الإستفسار عن وضعية الدولي الجزائري، آدم أوناس، وذلك رغم أن نابولي قرر وبشكل مبدئي الإحتفاظ به بقرار من المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي، الذي يريد أن يمنحه الفُرصة من أجل فرض نفسه.

وكشفت جريدة “جيورنالي دي ميزوجورنو”، بأن بارما مُهتم كثيرا بخدمات صاحب الإنطلاقات السريعة، والذي كان قد قدم ستة أشهر مميزة مع كروتوني خلال الطبعة الماضية من الكالتشيو، وذلك رغم سقوط الفريق للقسم الأدنى.

وأوضح ذات المصدر، بأن “الجيالو بلو” يسعون للحصول على اليساري على شكل إعارة، بإعتبارهم لا يمتلكون القدرات المادية اللازمة لشراء عقده، والذي تتراوح قيمته في حدود الـ12 مليون أورو، ويستمر مع نابولي الى غاية جوان 2022.

ويأتي كل هذا في وقت باشر فيه بطل إفريقيا، إستعداداته رفقة “البيرتينوبي” وكله عزم على فرض نفسه بعد سنوات من الإنتظار مع كبير الجنوب الإيطالي، والتأكيد بأنه لاعب قادر على النشاط في المستوى العالي عندما تتركه الإصابات بسلام.