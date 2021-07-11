نادٍ جديد يتحرك من أجل دولور

لفت الدولي الجزائري، أندي دولور، أنظار ناد جديد، يسعى للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أكدت تقارير إعلامية فرنسية بأن بطل الموسم الماضي، ليل مُهتم فعليا بخدماته.

وأوضحت ذات المصادر، بأن رأس الحربة لا يبدو مُهتما بالإنتقال لـ”لي دوغ”، رغم أن هذا الأخير يضمن له المُشاركة لأول مرة في مشواره الإحترافي في رابطة الأبطال الأوروبية، والتي يبقى حالما بتذوق طعمها.

ولا يعتبر ليل الفريق الوحيد الراغب في خطف رأس الحربة، بل إن نيس أيضا راغب في ضمه، ولكن اللاعب لا يبدو مُهتما بتغيير الأجواء، خاصة وأنه مُرتاح في مونبوليي، والذي يضمن له اللعب بشكل مُنتظم كأساسي وكقائد، في وقت أن الفرق الأخرى ستجبره على الدخول في المُنافسة من أجل الظفر بمكانته.