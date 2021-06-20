نادٍ جديد يدخل الخط من أجل بن العمري

دخل نادي أهلي جدة السعودي، الخط من أجل الظفر بخدمات الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وسيكون “الراقي” مُطالبا بالدخول في مُنافسة شرسة مع العديد من الفرق القطرية التي تفاوضت مع المدافع المحوري في الآونة الأخيرة.

ويتواجد مُحارب الصحراء حُرا من أي إلتزام، بعدما أنهى إرتباطه مع أولمبيك ليون الفرنسي، مما يمنحه إمكانية تحديد وجهته المُستقبلية دون تدخل أي كان، وهو ما يُفسر قيامه بدارسة جميع المُقترحات التي وصلته لحد الساعة بكل تريث.

يُذكر بأن جمال بلماضي، طلب من خريج مدرسة النصرية، الإسراع في التوقيع مع فريق جديد، من أجل مُباشرة التحضير للموسم الجديد مُبكرا، مما يضمن له التواجد في أفضل لياقة ممكنة نهاية شهر أوت القادم، بمناسبة إفتتاح التصفيات المؤهلة للمونديال 2022.