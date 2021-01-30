نادٍ جديد يدخل السباق من أجل بن العمري

تحصل الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، على مُقترح جديد، يسمح له بالخروج من نادي أولمبيك ليون، الذي لا يلعب معه تماما خلال الفترة الماضية.

وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية، بأن لوريون يتابع المدافع المحوري، وقدم عرضا للإستفادة من خدماته على شكل إعارة.

وجاء الرد سلبيا من “لوال”، ورئيسها جون ميشال أولاس، الذي لا يريد التخلي عن لاعبه دون مُقابل، خلال الميركاتو الجاري.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، لا يزال مُرتبطا بعقد مع فريقه الى غاية نهاية العام، مع إمكانية التمديد له آليا.

ويبقى قلب الأسد، نادر المُشاركة رفقة تشكيلة المدرب رودي غارسيا، الذي يُفضل عليه البرازيلي مارسيلو والبلجيكي ديناير.

وإكتفى خريج مدرسة النصرية، بالظهور في مُبارتين فقط منذ إنطلاقة مُباريات الليغ 1.