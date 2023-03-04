نادٍ جديد يلتحق بقائمة الراغبين في ضم عوار

التحق نادي نابولي الإيطالي، بقائمة الأندية الأوروبية، الراغبة في التعاقد مع الفرانكو جزائري، ولاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حسام عوار.

ورفض عوار، تمديد عقده مع “لوال”، الأمر الذي جعله محل أطماع العديد من الأندية، التي تتهافت لضمه في صفقة مجانية.

فبعد كل من روما الايطالي وريال بيتيس الاسباني بالإضافة إلى آينتراخت فرانكفورت، كشف موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، عن دخول نابولي قائمة الراغبين في التعاقد مع عوار.

وأفاد المصدر نفسه، بأن عوار، المرشح بقوة لتدعيم الخضر، في تربص مارس الجاري، لن يتسرع في اختيار وجهته المستقبلية. لاسيما في ظل كثرة الاهتمامات بخدماته.

يذكر أن عوار، فنذ الأسبوع الماضي الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني، وغرد عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “يبدو أن البعض يعرفون أين سألعب في الموسم المقبل قبلي، إنهم بارعون للغاية”.

ورد عوار بهذه التغريدة على تقرير نشرته صحيفة “سبورت 1” الألمانية. حينما قالت إنه، بصدد الانتقال إلى فرانكفورت مقابل 250 ألف أورو كراتب شهري، ومكافأة توقيع بقيمة 5 ملايين أورو.