نادٍ من “البوندسليغا” يقترب من حسم صفقة مازة

اقترب اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، أكثر من أي وقت مضى، من مغادرة ناديه هيرتا برلين، الناشط في “البوندسليغا2” الألمانية.

ويقدم لاعب “الخضر” مستويات راقية هذا الموسم، بتسجيله لـ 5 أهداف وصناعة 3 آخرين في 22 مباراة، ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية.

وكشف موقع “stuttgarter-nachrichten” المهتم بأخبار نادي شتوتغارت، بأن مسؤولي الأخير، يعتبرون التعاقد مع صاحب الـ 19 ربيعا، أولوية قصوى والجميع متفاءل بنجاح الصفقة.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن المدير الرياضي لنادي شتوتغارت. يحضر للتحرك في الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم صفقة مازة، تحسبا لضمه إلى الفريق بداية من فترة التحويلات الصيفية.

للإشارة فإن اسم لاعب “الخضر” ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية في الفترة الماضية. ابرزها نيوكاسل الانجليزي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وأتليتيك مدريد الاسباني، إلى جانب باير ليفركوزن الألماني.

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