نادٍ من الكالتشيو يزاحم سانت ايتيان على صفقة عبدلي

دخل نادٍ من “السيري أ” الإيطالية، سباق التعاقد مع الدولي الجزائري، ولاعب أونجي الفرنسي، حيماد عبدلي، إلى جانب نادي سانت ايتيان الفرنسي.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أمس السبت، بأن لاعب الخضر، الذي تواجد ضمن التشكيلة المثالية للموسم الماضي من “الليغ1” مطلوب بقوة في نادي سانت ايتيان.

وأوضحت ذات الصحيفة، بأن أونجي، الذي حقق الصعود رفقة سانت ايتيان، لا يعارض فكرة التخلي عن عبدلي، المرتبط مع النادي بعقد لموسمين إضافيين.

ومن جهته، كشف الصحفي الجزائري، بشبكة “بي إن سبورت” القطرية، جمال جبالي، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس” بأن سانت ايتيان، ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات الدولي الجزائري.

مشيرا إلى أن ليتشي الإيطالي، يضع عبدلي كأولوية في الميركاتو الصيفي، ويتواجد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب ومحيطه، وأن المحادثات حاليا تشمل الجانب المالي.

للإشارة فإن لاعب الخضر، الذي تألق الموسم الماضي مع أونجي، يملك أيضا اهتمامات جدية من سانت جيلواز وأندرلخت البلجيكيين.