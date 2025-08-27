نادٍ إيطالي يستهدف التعاقد مع بن ناصر

في ظل استمرار التحركات بسوق الانتقالات الصيفية، كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي بولونيا أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وبحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق جانلويجي لونغاري، فإن إدارة نادي بولونيا تواصلت مع نظرائها في ميلان للاستفسار عن الشروط المالية التي قد تسمح بخروج اللاعب من “الروسونيري”.

في خطوة تشير إلى نية جدية من النادي لتعزيز خط وسطه بلاعب يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي.

بن ناصر، الذي عاد إلى الميادين بقوة بعد فترة غياب بسبب الإصابة، يعَدُّ من الركائز الأساسية في ميلان. وقدّم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق في 2019 قادماً من إمبولي.

كما أن أداءه رفقة المنتخب الجزائري أكسبه مكانة خاصة في قلوب الجماهير العربية والإفريقية.

يأتي اهتمام بولونيا في سياق سعيه لتقوية تشكيلته قبل خوض غمار دوري أبطال أوروبا. إذ يتطلع النادي إلى ضم عناصر تمتلك الشخصية والخبرة القارية. وهو ما يجسده بن ناصر بكل وضوح.

في المقابل، لم يحسم ميلان موقفه النهائي من مستقبل اللاعب، خاصة في ظل التغييرات الفنية والبحث عن تعزيزات جديدة.

كما لم يعرف بعد إن كان بن ناصر منفتحاً على مغادرة ملعب سان سيرو، أم أنه يفضل الاستمرار في مشروع النادي.