ناد أوروبي قريب من حسم صفقة تيطراوي

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن دخول لاعب أتلتيك بارادو ياسين تيطراوي، ضمن إهتمامات نادي أوروبي، تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.

وحسب تقرير للموقع الإيطالي “توتو ميركاتو واب“، أمس الخميس، فإن نادي دينامو زغرب على وشك حسم صفقة متوسط الميدان تيطراوي مقابل 1 مليون أورو.

وأضاف المصدر، أن صفقة اللاعب تيطراوي، سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، ليكون آخر صفقة للنادي الكرواتي خلال الميركاتو الصيفي.