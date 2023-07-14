إعــــلانات
الرياضة

ناد أوروبي قريب من حسم صفقة تيطراوي

بقلم فيصل زيان بوزيان
ناد أوروبي قريب من حسم صفقة تيطراوي
  • 149
  • 0

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن دخول لاعب أتلتيك بارادو ياسين تيطراوي، ضمن إهتمامات نادي أوروبي، تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.

وحسب تقرير للموقع الإيطالي “توتو ميركاتو واب“، أمس الخميس، فإن نادي دينامو زغرب على وشك حسم صفقة متوسط الميدان تيطراوي مقابل 1 مليون أورو.

وأضاف المصدر، أن صفقة اللاعب تيطراوي، سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، ليكون آخر صفقة للنادي الكرواتي خلال الميركاتو الصيفي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/sxfIr
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر