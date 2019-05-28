ناد جديد يدخل الخط من أجل عطّال!

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال مُسلسل لفته أنظار الأندية الكبيرة في فرنسا وخارجها، وهذا أياما قليلة قبل إفتتاح الميركاتو الصيفي.

وكشفت أسبوعية “فرانس فوتبول” بأن “ليوناردو جارديم” مُدرب “موناكو”، عبّر عن أمله في مُشاهدة الجناح الطائر مع تشكيلته في المُستقبل.

وأكد التقني البرتغالي، لإدارة فريق الإمارة بأنه يرى في خريج مدرسة “الجياسكا” سيُمثل دعما كبيرا في حالة خطفه من “نيس”.

وأبدى الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”لاياسام” دهشته من مؤهلات صاحب الـ23، والذي أختير في التشكيلة الموسم المثالية لـ”الليغ 1″.