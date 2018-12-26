ناد جديد ينضم لقائمة المُهتمين بـ”أوناس”

يُواصل الدولي الجزائري، آدم أوناس، لفت أنظار أندية “السيري آ” الراغبة في تدعيم قاطرتها الأمامية، عند إفتتاح الميركاتو الشتوي 2019.

وكشفت أسبوعية “فرانس فوتبول” على موقعها الرسمي، بأن اليساري تحصل على عرض رسمي من طرف “بارما”، في الأيام القليلة الماضية.

وأشارت تقارير إيطالية، بأن الجناح الطائر مُوافق مبدئيا على التواجد مع “الجيالوبلو” لتاريخهم الكبير ومُستواهم المُحترم في “كالتشيو” هذا الموسم.

ويعاني اللاعب السابق لـ”بوردو” من تهميش كبير في “نابولي”، وذلك رغم تقديمه لعروض مُحترمة كُلما منحه المُدرب “كارلو أنشيلوتي” الفُرصة.