ناد صيني يتراجع عن فكرة التعاقد مع بن زية

أفاد موقع China Football News المتخصص في أخبار الكرة الصينية، أن نادي شانغشون ياتاي، كان قد أبدى اهتمامًا بضم الدولي الجزائري، ياسين بن زية.

غير أن إدارة النادي الصيني قررت في النهاية عدم إتمام الصفقة.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يتمتع بمسيرة احترافية مميزة. حيث لعب لعدة أندية بارزة في أوروبا، من بينها أولمبيك ليون، ليل، فنربخشة وقره باغ. وإنتهى عقده مع ناديه الأذربيجاني قره باغ. ما يجعله حرًا في اختيار وجهته القادمة.

وحسب ماكشفه المصدر ذاته، فإنه ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى استعداد شانغشون ياتاي لتقديم عرض مالي مغرٍ لإقناع بن زية، بخوض تجربة خارج أوروبا.

إلا أن إدارة النادي صرفت النظر عن الصفقة لأسباب لم يُفصح عنها حتى الآن. قد تكون ذات طابع فني أو استراتيجي مرتبط بخيارات المدرب والميركاتو الصيفي.

بانتهاء عقده مع الفريق الأذربيجاني، يُتوقع أن يكون بن زية محل اهتمام من أندية أخرى في آسيا، الخليج أو حتى أوروبا. خاصة أنه لا يزال في سن يمكنه من تقديم الإضافة. بفضل تجربته الدولية ومستواه الفني الجيد.

According to sources, Changchun Yatai had their eyes on Algerian midfielder Yassine Benzia but opted not to bring him in.

The 30 year old passed through various clubs such as Fenerbahce, LOSC Lille, Lyon and his contract with Qarabag FK expires on 30th June. pic.twitter.com/YrxeS2LWw9

