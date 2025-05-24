ناد عربي يقترب من حسم صفقة الملالي

رشّحت تقارير صحفية فرنسية، اللاعب الجزائري، فريد الملالي، للالتحاق بأحد الأندية العربية، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وكان نادي أونجي، قد أعلن مؤخرا عن نهاية مغامرة خريج مدرسة أتليتيك بارادو. بعد 7 مواسم كاملة قضاها الملالي مع الفريق الفرنسي.

وكشف موقع “سبورت أف أر” أن صاحب الـ 28. بات قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بنادي الزمالك المصري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولعب الملالي، الذي ينتهي عقده مع أونجي يوم الـ 30 جوان المقبل، 140 مباراة مع الفريق الفرنسي، سجل خلالها 17 هدفا، مقابل 13 تمريرة حاسمة.