ناد فرنسي يدخل السباق للتعاقد مع حاج موسى

دخل نادي فرنسي سباق التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي فاينورد الهولندي، أنيس حاج موسى.

ليضاف إلى العديد من الأندية الإنجليزية التي تستهدف الظفر بخدمات لاعب الخضر.

وحسب ماكشفه موقع “Le Petit Lilois” المقرب من نادي ليل الفرنسي، فإن إدارة النادي تستهدف التعاقد مع لاعب يدعم خط هجوم الفريق في الشطر الثاني لهذا الموسم.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي ليل، وضعت إسم أنيس حاج موسى، ضمن قائمة اللاعبين المستهدف التعاقد معهم.

وأشار ذات المصدر، أن المحادثات مع اللاعب ووكيل أعماله كانت إيجابية. لكن إدارة النادي الهولندي مطالبها المادية كانت مرتفعة جدا وهو مايهدد إتمام الصفقة.