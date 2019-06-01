ناد كبير ينضم لقائمة الراغبين في إستقدام “بن ناصر”

دخل ناد جديد على الخط من أجل ضم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر وهذا أياما قليلة قبل إفتتاح الميركاتو الصيفي.

وكشفت جريدة “ليكيب” في عددها الصادر، اليوم السبت، بأن متوسط الميدان الصاعد، مُتابع وبإلحاح من العملاق الإيطالي النائم “إسي ميلان”.

وأشار ذات المصدر، بأن صاحب الـ21 عاما، يمتلك خيارات عديدة، وهو المطلوب أيضا من “أولمبيك ليون” الفرنسي، إستعدادا للموسم القادم.

وأوضحت بأن إدارة “جون ميشال أولاس”، لن تجد الطريف مفروشا بالورود عند دخولها في مُفاوضات مع “إمبولي” بشأن نجمها الصاعد.