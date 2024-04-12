ناد لندني يستهدف التعاقد مع عمورة
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الجمعة، عن إستهداف نادي ينشط في البريميرليغ الإنجليزية، التعاقد مع الدولي الجزائري ونادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي أمين عمورة.
وحسب ما كشفه الصحفي التركي EKREM KONUR، بقناة ESPN و المتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، عبر حسابه بمنصة “إكس” فإن نادي واست هام يستهدف لتقديم عرض أولي لإدارة نادي سانت جيلواز تحسبا للتعاقد مع لاعب الخضر عمورة في الميركاتو الصيفي المقبل.
💣#WHUFC ⚒️ 🇩🇿
West Ham are planning to make an opening bid for Union Saint-Gilloise’s Algerian player Mohamed Amoura. pic.twitter.com/nSi1Bty0AO
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 12, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/igHeA