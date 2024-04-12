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الرياضة

ناد لندني يستهدف التعاقد مع عمورة

بقلم فيصل زيان بوزيان
ناد لندني يستهدف التعاقد مع عمورة
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كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الجمعة، عن إستهداف نادي ينشط في البريميرليغ الإنجليزية، التعاقد مع الدولي الجزائري ونادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي أمين عمورة.

وحسب ما كشفه الصحفي التركي EKREM KONUR، بقناة ESPN و المتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، عبر حسابه بمنصة “إكس” فإن نادي واست هام يستهدف لتقديم عرض أولي لإدارة نادي سانت جيلواز تحسبا للتعاقد  مع لاعب الخضر عمورة في الميركاتو الصيفي المقبل.

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