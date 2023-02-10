ناذر الهبيري:”تركيزنا عالٍ وسنعمل على تشريف الكرة الجزائرية”

كشف مساعد مدرب شباب بلوزداد ناذر هبيري، اليوم الجمعة، عن جاهزية فريقه لخوض غمار دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح مساعد مدرب شباب بلوزداد ناذر هبيري، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”تركيزنا عالي على المنافسة منذ أن حسمنا التأهل لدور المجموعات”.

وأضاف لهبيري:”مجموعتنا عربية والمواجهات كلها ستكون بمثابة داربيات، ومحضرين كما يجب للمنافسة منذ أن عرفنا منافسينا في المجموعة”.

وأوضح ذات المتحدث:”شباب بلوزداد يملك خبرة في المنافسة الإفريقية وكل اللاعبين جاهزون، بالإستثناء بوشار معاقب”.

وختم مدرب مساعد شباب بلوزداد ناذر لهبيري:”فريق الزمالك من المستوى العالي من أكثر الفرق المتوجة برابطة الابطال وإن شاء الله نشرف الجزائر”.