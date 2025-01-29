ناذر داود: “خُضنا اختبارا حقيقيا أمام بارادو وقدمنا مباراة كبيرة”

أبدى مساعد مدرب اتحاد العاصمة، ناذر داود، رضاه التام عن مردود فريقه في تعادلهم المسجل أمام نادي بارادو، بهدف لمثله.

وصرّح ناذر داود، في الندوة الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “خضنا اختبارا حقيقيا أمام بارادو، وقدمنا مباراة كبيرة”.

كما أضاف: “لاعبونا أظهروا شخصيتهم القوية، وأنا سعيد بأدائهم الذي يعكس العمل الكبير الذي يقومون به في التدريبات”.

وتابع ناذر داود: “اللقب لا يلعب في مباراة داربي واحدة، بل يلعب في مختلف التنقلات، ولا يمكننا الفوز بكل المباريات”.